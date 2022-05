Ilary Blasi | ‘massacrata’ proprio da lei | il motivo è dei più assurdi

Leggi su altranotizia

(Di sabato 21 maggio 2022)è attualmente al timone de L’Isola dei Famosi edizione 2022 e sta riscuotendo un ottimo successo. Qualcosa però le è stato contestato inaspettatamente ed ha attirato il web. La conduttrice ha attirato l’attenzione di un noto personaggio che non si è trattenuto dal dire la sua sull’accaduto. È stata tirata in ballo per un comportamento definito diseducativo.-Altranotizia (fonte: Google)ha conquistato il pubblico con il suo essere ironica e solare e già dai suoi esordi a Passaparola è sempre stata seguitissima. Per questa sua posizione di spicco è stata tirata in ballo da una persona a cui non sfugge nulla. Cosa è capitato?tirata in ballo da lei...