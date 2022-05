Gasperini: “Peccato aver buttato tutto in queste ultime partite”. Poi i complimenti ad Italiano! (Di sabato 21 maggio 2022) L’Atalanta dopo cinque anni storici non riesce a conquistare un posto valido per la prossima Europa, complice anche la sconfitta contro l’Empoli. Ad analizzare il momento dei nerazzurri è stato lo stesso allenatore Gasperini, ai microfoni di Sky, al termine del match. Gasperini, Atalanta, Dichiarazioni Di seguito le parole: “La stagione è stata a due facce: positiva nella prima parte con la Champions, ma poi nella seconda parte sono venuti meno i risultati, ma sicuramente non l’impegno. Quella di oggi è lo specchio della stagione, dove soprattutto in casa abbiamo raccolto davvero troppo poco. Il mio futuro? Io sono molto legato a questo ambiente che è straordinario e alla società, Peccato però perché abbiamo buttato tutto in queste ... Leggi su rompipallone (Di sabato 21 maggio 2022) L’Atalanta dopo cinque anni storici non riesce a conquistare un posto valido per la prossima Europa, complice anche la sconfitta contro l’Empoli. Ad analizzare il momento dei nerazzurri è stato lo stesso allenatore, ai microfoni di Sky, al termine del match., Atalanta, Dichiarazioni Di seguito le parole: “La stagione è stata a due facce: positiva nella prima parte con la Champions, ma poi nella seconda parte sono venuti meno i risultati, ma sicuramente non l’impegno. Quella di oggi è lo specchio della stagione, dove sopratin casa abbiamo raccolto davvero troppo poco. Il mio futuro? Io sono molto legato a questo ambiente che è straordinario e alla società,però perché abbiamoin...

