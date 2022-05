Firenze, ruba in casa della sorella: arrestato 44enne (Di sabato 21 maggio 2022) Carabinieri Ha rubato nell' abitazione della sorella , arrestato 44enn e albanese. I carabinieri della stazione di Rufina (Firenze) hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'... Leggi su lanazione (Di sabato 21 maggio 2022) Carabinieri Hato nell' abitazione44enn e albanese. I carabinieristazione di Rufina () hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'...

Advertising

corrierefirenze : Bloccato da una pattuglia mentre si trovava in autostrada - FirenzePost : Firenze: ruba in casa della sorella. Arrestato 44enne - Fracasci83 : @SandroSca Si si...rubando. senza il furto del secolo di cuadrado dell anno scorso, non saresti andato in champions… - QuiNewsFirenze : Alla fontana del Porcellino per rubare le monetine - _fiorucci : questa nonnina quante ne ha passate nella vita fatta di sacrifici,aiutano tutti,meno gli anziani italiani che hanno… -