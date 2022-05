Dopo la bufera al talent Amici, il cantante Skioffi ripubblica “Yolandi” (Di sabato 21 maggio 2022) Yolandi è il “nuovo” brano di Skioffi, all’anagrafe Giorgio Iacobelli, classe 1992 ed ex concorrente dell’edizione 2019/2020 di Amici di Maria De Filippi. L’aggettivo nuovo tra virgolette è d’obbligo, perché il singolo è in realtà uno dei più conosciuti del rapper, quello che la stessa conduttrice chiese di rimuovere da Youtube (unica piattaforma digitale su cui era presente) all’epoca della partecipazione di Skioffi al talent. Femminicidio: le parole possono renderci complici Ciò che ha fatto più discutere della hit scritta, a quanto sembra, per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, è il linguaggio crudo e senza filtri usato per raccontare un femminicidio da una diversa prospettiva: quella del carnefice. E che a tratti sembra incitare a trattare le donne ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 21 maggio 2022)è il “nuovo” brano di, all’anagrafe Giorgio Iacobelli, classe 1992 ed ex concorrente dell’edizione 2019/2020 didi Maria De Filippi. L’aggettivo nuovo tra virgolette è d’obbligo, perché il singolo è in realtà uno dei più conosciuti del rapper, quello che la stessa conduttrice chiese di rimuovere da Youtube (unica piattaforma digitale su cui era presente) all’epoca della partecipazione dial. Femminicidio: le parole possono renderci complici Ciò che ha fatto più discutere della hit scritta, a quanto sembra, per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, è il linguaggio crudo e senza filtri usato per raccontare un femminicidio da una diversa prospettiva: quella del carnefice. E che a tratti sembra incitare a trattare le donne ...

