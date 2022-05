Convocati Napoli, le scelte di Spalletti per lo Spezia: fuori in due (Di sabato 21 maggio 2022) Convocati Napoli, le scelte di Luciano Spalletti per il match di domani contro lo Spezia. Due gli indisponibili in casa azzurra Il Napoli ha diramato la lista dei Convocati per il match contro lo Spezia. Assenti solo gli infortunati Lozano e Ounas. Portieri: Marfella, Meret, OspinaDifensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, ZanoliCentrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, ZielinskiAttaccanti: Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022), ledi Lucianoper il match di domani contro lo. Due gli indisponibili in casa azzurra Ilha diramato la lista deiper il match contro lo. Assenti solo gli infortunati Lozano e Ounas. Portieri: Marfella, Meret, OspinaDifensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, ZanoliCentrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, ZielinskiAttaccanti: Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SportdelSud : ???? Ultima giornata di campionato per il #Napoli di Luciano Spalletti. I #convocati per la sfida del Picco contro l… - Erminio59944006 : @Andrea842631710 @Napoli_Report Destra giocherà per forza politano perché lozano e ounas nn sono convocati - NCN_it : Spezia-Napoli, i convocati: out Lozano, Ounas e Tuanzebe #SpeziaNapoli #convocati #Napoli #out #Lozano #Ounas… - SeEarn : Spezia-Napoli, i convocati: out Lozano, Ounas e Tuanzebe #SpeziaNapoli #convocati #Napoli #out #Lozano #Ounas… - sportli26181512 : Convocati Napoli: out Lozano e Ounas: Ecco i convocati del Napoli per la partita con lo Spezia: solo gli infortunat… -