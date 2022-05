Comprerà Twitter sì o no? I valzer di Musk (Di sabato 21 maggio 2022) Uno spettro si aggira per il mondo, lo spettro del Muskismo. Elon Musk, uomo più ricco della Terra, padre di Tesla, Neuralink e SpaceX, era sul punto di sedurre Twitter. L’accordo di acquisizione si sarebbe concluso entro l’anno. Così, dopo l’auto elettrica e i razzi aerospaziali, dopo le interfacce neurali, sarebbe venuto il tempo di un’alba nuova. Tutto è stato sospeso, però, dopo che Musk ha chiesto l’assicurazione che i profili falsi – i “bot” – fossero sotto la soglia del 5 per cento. Ma il suo spettro eccita ancora la caccia alle streghe. Specialmente dopo l’ultima bastonata: d’ora in avanti il ceo voterà repubblicano. E’ chiaro che, per Elon, è ancora vivo il sogno di portare al consesso umano il fuoco del verbo libero: bisogna strappare il social alle mordacchie della censura. L’accordo per l’acquisizione ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 21 maggio 2022) Uno spettro si aggira per il mondo, lo spettro delismo. Elon, uomo più ricco della Terra, padre di Tesla, Neuralink e SpaceX, era sul punto di sedurre. L’accordo di acquisizione si sarebbe concluso entro l’anno. Così, dopo l’auto elettrica e i razzi aerospaziali, dopo le interfacce neurali, sarebbe venuto il tempo di un’alba nuova. Tutto è stato sospeso, però, dopo cheha chiesto l’assicurazione che i profili falsi – i “bot” – fossero sotto la soglia del 5 per cento. Ma il suo spettro eccita ancora la caccia alle streghe. Specialmente dopo l’ultima bastonata: d’ora in avanti il ceo voterà repubblicano. E’ chiaro che, per Elon, è ancora vivo il sogno di portare al consesso umano il fuoco del verbo libero: bisogna strappare il social alle mordacchie della censura. L’accordo per l’acquisizione ...

Fedeoer : @la_stordita Non comprerà più Twitter secondo quello che dicono pure oggi - alixshawn : @Seoulmateeeee comprerà una bandana nera come questa giornata - Baudrill_ : Tra qualche mese quando con 10€ a stento comprerà un pacco di pannolini, piangerà. Allora godremo tutti - marma333 : RT @_talebanikov: Giudicherò uccellino rosso al primo mercato ma qua in una conferenza ad Abu Dhabi nel 2020 dove dice che non comprerà mai… - _talebanikov : Giudicherò uccellino rosso al primo mercato ma qua in una conferenza ad Abu Dhabi nel 2020 dove dice che non compre… -