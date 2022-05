Campo Pacevecchia, parla l’Us Rugby Benevento: “Morosità? Problema risolto, non meritiamo attacchi” (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNella polemica sull’affidamento in gestione del Campo Rugby di Pacevecchia, dopo il botta e risposta tra il gruppo Pd e l’assessore Cappa a intervenire è l’Us Rugby Benevento. Che scrive: “l’Us Rugby Benevento, dopo essere stato chiamato in causa con un attacco immotivato e di basso livello da parte del Partito Democratico cittadino, vuole fare chiarezza sui fatti accaduti. Il presidente e il consiglio direttivo, dopo tutti gli sforzi fatti in questi anni, ritengono di non meritare attacchi da chi ha sempre ignorato il mondo dello sport. Come comunicato nella giornata di ieri dall’assessore al Patrimonio del comune di Benevento, l’avvocato Attilio Cappa, la società ha ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNella polemica sull’affidamento in gestione deldi, dopo il botta e risposta tra il gruppo Pd e l’assessore Cappa a intervenire è. Che scrive: “, dopo essere stato chiamato in causa con un attacco immotivato e di basso livello da parte del Partito Democratico cittadino, vuole fare chiarezza sui fatti accaduti. Il presidente e il consiglio direttivo, dopo tutti gli sforzi fatti in questi anni, ritengono di non meritareda chi ha sempre ignorato il mondo dello sport. Come comunicato nella giornata di ieri dall’assessore al Patrimonio del comune di, l’avvocato Attilio Cappa, la società ha ...

