Benevento | il sogno promozione si infrange a Pisa | Benali elimina la Strega

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Il settimo posto in classifica, alla fine, finisce per fare la differenza e pesare come un macigno. Albasta un gol diper pareggiare la sconfitta dell’andata e per accedere alla finale play off che metterà in palio lain serie A. Si arresta, dunque, all’Arena Garibaldi la corsa del. La stagione dei giallorossi si chiude con una sconfitta che aprirà il dibattito sul futuro della società sannita. Serviva un’impresa, si sapeva, ma uscire senza effettuare neanche un tiro in porta è il modo peggiore per salutare. La partita – Torna all’antico D’Angelo riproponendo il 4-3-1-2 contrequartista e Torregrossa al fianco di Puscas. In difesa Hermannsson recupera e fa coppia con Levebre. Scelte confermate per Caserta, il ...