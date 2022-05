Bambino morto cadendo dalle scale a scuola: la decisione dei giudici sulla maestra (Di sabato 21 maggio 2022) Per i giudici non c'è un nesso causale tra l'incidente e l'omissione di sorveglianza. Per questo è stata assolta dall'accusa di concorso in omicidio colposo la maestra 43enne del piccolo Leonardo, il Bambino di cinque... Leggi su europa.today (Di sabato 21 maggio 2022) Per inon c'è un nesso causale tra l'incidente e l'omissione di sorveglianza. Per questo è stata assolta dall'accusa di concorso in omicidio colposo la43enne del piccolo Leonardo, ildi cinque...

