Advertising

LaStampa : I lettori del “Time”: Zelensky è l’uomo più influente dell’anno - lettera_marco : genere, sostiene de facto gli oppositori di Zelensky che, guarda caso, sono i filo putiniani. Vede, giudicare un uo… - pasdran : RT @GazzettaDelSud: ?? #Zelensky l'uomo più influente dell'anno: il sondaggio del #Time. @TIME #Ukraine? #Russia #RussianUkrainianWar http… - GazzettaDelSud : ?? #Zelensky l'uomo più influente dell'anno: il sondaggio del #Time. @TIME #Ukraine? #Russia #RussianUkrainianWar - nunziarusso4 : Ucraina ultime notizie. Finlandia, Mosca ferma il gas. Schroeder lascia board Rosneft - Zelensky è l’uomo più influ… -

E' il presidente ucraino Volodymyrl'più influente dell'anno : la pensano così i lettori del settimanale statunitense Time , che hanno votato il leader ucraino al primo posto nel sondaggio annuale - il cosiddetto Time100 -...Dice invece- lo riporta la Cnn - che missili russi hanno colpito il villaggio di Desna ... dopo aver identificato a marzo un primo aereo di proprietà dell'd'affari russo. 15.10 Putin, ...L'uomo inoltre non ha risposto alle richieste del mondo dello spettacolo di condannare la guerra lanciata da Putin in Ucraina La storia d'amore tra la secondogenita del capo del Cremlino e il ballerin ...Come riporta il Corriere, Igor Zelensky, 52 anni, è stato direttore del balletto di Stato di Monaco per sei anni, fino a un mese fa, quando ha rinunciato all’incarico per non precisati “motivi familia ...