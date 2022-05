Via Pezzingoli | a breve sistemazione e messa in sicurezza dell’arteria fino all’altezza dell’Acqua Park

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 20 maggio 2022) MONREALE – “È trascorso poco meno di un mese dall’ultimo sopralluogo con i tecnici del Dipartimento Infrastrutture e Viabilità dell’Assessorato regionale ai Trasporti ed il progetto per la realizzazione dell’opera pubblica è stato già redatto e trasmesso sia al Comune di Monreale che all’Area Metropolitana di Palermo per l’acquisizione di tutti i pareri necessari per la cantierabilità dei lavori. Si attende l’ultimo parere di natura tecnica ed amministrativa dagli uffici della ex Provincia e poi sarà possibile avviare immediatamente i lavori”. A renderlo noto é il Deputato regionale di Forza Italia e componente la Commissione Parlamentare Attività Produttive Mario Caputo che questa mattina ha partecipato ad un tavolo tecnico con i funzionari del Dipartimento Regionale Tecnico, servizio 5 dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture e con i tecnici che hanno redatto il progetto. Nei ...