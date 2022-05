Un bel prezzo davvero per il nuovo OnePlus Nord 2T 5G (Di venerdì 20 maggio 2022) Un’ottima notizia per gli amanti del marchio OnePlus che sono pronti ad acquistare un nuovo modello di smartphone. Appena annunciato ufficialmente, il nuovo OnePlus Nord 2T 5G è già disponibile in pre-ordine su Amazon. Le prime spedizioni dell’ottimo telefono medio di gamma saranno in partenza a partire dal 24 maggio. Questo fantastico device, dotato di prestazioni piuttosto elevate, è venduto comunque ad un prezzo molto interessante e non eccessivamente alto. Infatti, dalla data appena accennata, il dispositivo si potrà acquistare in pre-ordine al prezzo di 409 euro, nelle colorazioni Grey Shadow e Jade Fog. Il modello in questione è dotato di 8GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione ed è venduto e spedito dall’e-commerce . Andiamo a vedere insieme i ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Un’ottima notizia per gli amanti del marchioche sono pronti ad acquistare unmodello di smartphone. Appena annunciato ufficialmente, il2T 5G è già disponibile in pre-ordine su Amazon. Le prime spedizioni dell’ottimo telefono medio di gamma saranno in partenza a partire dal 24 maggio. Questo fantastico device, dotato di prestazioni piuttosto elevate, è venduto comunque ad unmolto interessante e non eccessivamente alto. Infatti, dalla data appena accennata, il dispositivo si potrà acquistare in pre-ordine aldi 409 euro, nelle colorazioni Grey Shadow e Jade Fog. Il modello in questione è dotato di 8GB di memoria RAM e 128GB di spazio di archiviazione ed è venduto e spedito dall’e-commerce . Andiamo a vedere insieme i ...

