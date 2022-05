Ultime Notizie – Ed Sheeran di nuovo papà, l’annuncio via social (Di venerdì 20 maggio 2022) Ed Sheeran papà per la seconda volta. Ad annunciare il lieto evento è l’artista stesso con un post. “Vogliamo farvi sapere che abbiamo avuto un’altra bellissima bambina. Siamo entrambi innamorati di lei e siamo al settimo cielo per essere diventati in 4”, scrive nel messaggio accompagnato da una foto di una copertina su cui sono adagiati due minuscoli calzini bianchi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) Edper la seconda volta. Ad annunciare il lieto evento è l’artista stesso con un post. “Vogliamo farvi sapere che abbiamo avuto un’altra bellissima bambina. Siamo entrambi innamorati di lei e siamo al settimo cielo per essere diventati in 4”, scrive nel messaggio accompagnato da una foto di una copertina su cui sono adagiati due minuscoli calzini bianchi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? «L’#Ucraina non accetterà mai l’occupazione della #Russia e la #Nato fornirà la sua assistenza per tutto il tempo… - ilFattoMolfetta : ELEZIONI AMMINISTRATIVE: L’ELENCO DEGLI SCRUTATORI NOMINATI A MOLFETTA - Grazia_eso3 : Il napoletano è il dialetto più sexy d’Italia: fa perdere i freni inibitori - junews24com : Di Maria Juve (Gazzetta): l'argentino ha detto sì! Manca questo e si chiude - - sole24ore : ?? «Nel Donbass le forze di occupazione stanno cercando di aumentare la pressione. E’ l’inferno, e non è un’esageraz… -