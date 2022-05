Ucraina | il messaggio del comandante del battaglione Azov prima di esser portato via dai russi | “Da Kiev l’ordine di smettere di combattere”

(Di venerdì 20 maggio 2022) I difensori distal hanno ricevuto dadidi. Lo ha annunciato in un videoildelDenys Prokopenko ancora nell’acciaieria dopo che, secondo Mosca, circa in duemila si sono arresi. “Il comando militare superiore ha datodi salvare la vita dei soldati della nostra guarnigione e didi difendere la città” di Mariupol, ha detto Prokopenko. “I civili sono stati evacuati – continua Prokopenko -, i feriti gravi hanno ricevuto l’assistenza necessaria e sono stati evacuati, per quanto riguarda i morti – invece – il processo continua. Ma spero che nel prossimo futuro i parenti e l’interapossano ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Il Donbass è completamente distrutto, è un inferno'. Nel suo messaggio notturno, il presidente… - fanpage : L'Europa manda un messaggio di pace al mondo: l'Ucraina vince l' #Eurovision, la Kalush Orchestra trionfa con 'Stef… - marcodimaio : La vittoria dell’Ucraina all’#Eurovision ha forse deluso gli appassionati di musica; ma che #Ukraine vinca ora una… - Paoloboi69 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Zelensky: 'Il Donbass è completamente distrutto, è un inferno'. Nel suo messaggio notturno, il presidente ucrai… - BologniniS : RT @veneziaunica: La festa della Sensa quest'anno racchiuderà un messaggio speciale e di sostegno verso la popolazione Ucraina attraverso i… -

Ordine 'non negoziabile' dei talebani. Berlusconi: 'invio di armi come strumento difensivo a Kiev è doveroso' Mariupol. Ildi addio del fotografo Azov poco prima di essere fatto ...Berlusconi: 'invio di armi come strumento difensivo a Kiev è doveroso' Altre News. Berlusconi: 'invio di armi come strumento difensivo a Kiev è doveroso' Mariupol. Ildi addio del ...Fino all’ultimo soldato, intorno ad Azovstal si continua a combattere una guerra di propaganda. Quando sembrava ormai vicina alla conclusione l’uscita delle truppe ucraine dall’acciaieria di Mariupol, ...Sarà stata l’aria del golfo o la vista che si ammira da Posillipo sulla città di Napoli e sul suo mare a dare nuove energie a Silvio Berlusconi. Sta di fa fatto che ...