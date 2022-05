Stranger Things 4 spoilerata dal Monopoli di Netflix | l' ira dei Duffer Brothers

(Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo quanto riferito, i creatori diavrebbero avuto un crollo totale dopo che le foto delle carte delispirato alla seriehanno iniziato a circolare online rivelando alcuni dettagli della trama. Le immagini di un'edizione speciale dela temasarebbero approdate sul web, spoilerando alcuni dettagli della trama di4. Il tutto è stato accolto con grande rabbia da parte dei fratelli, i creatori della serie. Le immagini delle carte delispirato alla tanto attesa quarta stagione dihanno fatto la loro comparsa in rete per la prima volta il mese ...

Prima di vestire i panni di Nancy Wheeler e di Jonathan Byers, Natalia Dyer e Charlie Heaton, su indicazione dei fratelli Duffer, ossia gli ideatori di Stranger Things, hanno recuperato diversi film che non avevano mai visto, dai Goonies a Nightmare. "Avevo paura di quel film perché temevo che avrei avuto degli incubi, ma fortunatamente è andata ..." Dal Demogorgone di Stranger Things, che nasce in realtà dal refuso di uno scriba, alla morte personificata nello Shinigami ripreso in "Death Note", fino a Banshee e Batibat, mostri femminili e letali: tutte le leggende ... L'attrice ha scherzato insieme ai colleghi circa le possibili morti che questa quinta stagione riserverà ai propri fan.