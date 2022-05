Spezia | Zoet rinnova fino al 2024 | le parole della dirigenza e del portiere

(Di venerdì 20 maggio 2022) Arriva il rinnovo dicon loal. Il commento del presidente: «La sua esperienza fondamentale per i giovani» Lo. Per ilbelga un prolungamentoal, accolto con entusiasmo dalla. LEDEL PRESIDENTE PLATEK – «Jeroen è un professionista esemplare, con una carriera importante alle spalle. La sua esperienza sarà fondamentale per la crescita dei nostri giovani talenti e siamo molto felici di aver prolungato il suo contratto e di averlo ancora con noi» LEDI– «Sono molto felice di aver siglato questo rinnovo e di poter vivere ancora tante emozioni con questo Club. ...

