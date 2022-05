Sanremo 2023, Amadeus chiude le porte a Luigi Strangis? Ecco cos’è successo (Di venerdì 20 maggio 2022) I preparativi per Sanremo 2023 sono partiti ufficialmente con tutta la prima pratica burocratica, la quale prevede accordi e sponsorizzazioni, nonché l’allestimento che sarà. Tuttavia, Amadeus, conduttore del Festival ancora una volta, starebbe incominciando a pensare anche al cast dei cantanti che andranno ad esibirsi sul prestigioso palco dell’Ariston. Alcune voci parlavano di un interesse per Luigi Strangis, il vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma le cose non starebbero così. Amici 21, LDA si sente male durante incontro coi fans Successivamente il cantante ha spiegato le terribili sensazione provate, scusandosi con i presenti per il ritardo Sanremo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 20 maggio 2022) I preparativi persono partiti ufficialmente con tutta la prima pratica burocratica, la quale prevede accordi e sponsorizzazioni, nonché l’allestimento che sarà. Tuttavia,, conduttore del Festival ancora una volta, starebbe incominciando a pensare anche al cast dei cantanti che andranno ad esibirsi sul prestigioso palco dell’Ariston. Alcune voci parlavano di un interesse per, il vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ma le cose non starebbero così. Amici 21, LDA si sente male durante incontro coi fans Successivamente il cantante ha spiegato le terribili sensazione provate, scusandosi con i presenti per il ritardo...

