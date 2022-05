Rita Dalla Chiesa, il dramma che spezza il cuore: la confessione arrivata in diretta (Di venerdì 20 maggio 2022) La vicenda relativa all’intitolazione del teatro di Castro dei Volsci fa discutere: Rita Dalla Chiesa dice la sua ricordando il suo papà. L’intitolazione del teatro di Castro dei Volsci a Vittorio Gassman ha suscitato una dura polemica da parte del figlio di Nino Manfredi, il regista Luca Manfredi. Secondo il regista, infatti, il teatro del comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Frosinone andava intitolato proprio al suo papà, nato a Castro dei Volsci il 22 marzo 1921 (Vittorio Gassman è invece nato a Genova, ndr). Una polemica, quella di Luca Manfredi, che si struttura anche su altre mancanze che avrebbe avuto il comune ciociaro. Il figlio dell’indimenticabile artista sottolinea infatti come si siano verificati anche dei Ritardi nella celebrazione dei cento anni Dalla ... Leggi su topicnews (Di venerdì 20 maggio 2022) La vicenda relativa all’intitolazione del teatro di Castro dei Volsci fa discutere:dice la sua ricordando il suo papà. L’intitolazione del teatro di Castro dei Volsci a Vittorio Gassman ha suscitato una dura polemica da parte del figlio di Nino Manfredi, il regista Luca Manfredi. Secondo il regista, infatti, il teatro del comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Frosinone andava intitolato proprio al suo papà, nato a Castro dei Volsci il 22 marzo 1921 (Vittorio Gassman è invece nato a Genova, ndr). Una polemica, quella di Luca Manfredi, che si struttura anche su altre mancanze che avrebbe avuto il comune ciociaro. Il figlio dell’indimenticabile artista sottolinea infatti come si siano verificati anche deirdi nella celebrazione dei cento anni...

otuscops : RT @APatrignan: @ErMejoSindaco Eh, te piacerebbe ! Cosi' fai bella figura con Rita Dalla Chiesa, Gassmann e altri piacioni anti-Raggi ! ?? - giuseppe_zizi : @ritadallachiesa Roma è diventata un mondezzaio ! Rita Dalla Chiesa è Zitta ?? quando c’era la sig. raggi ogni giorn… - infoitcultura : Rita Dalla Chiesa umilia Ilary Blasi per la caduta dallo sgabello all'Isola - APatrignan : @ErMejoSindaco Eh, te piacerebbe ! Cosi' fai bella figura con Rita Dalla Chiesa, Gassmann e altri piacioni anti-Raggi ! ?? - nocchi_rita : RT @lachesi_: Io parlo per me, mentre con Davide ho avuto alti e bassi, lei non mi è mai piaciuta. Potrebbe anche chiarirci Jess, diventarc… -

