Rabiot, altro che cessione: tifosi furiosi ma Agnelli ha già deciso (Di venerdì 20 maggio 2022) Titolare fisso in una stagione non proprio felicissima: Rabiot è pronto a rinnovare il proprio contratto con la Juventus. In questa stagione, il centrocampo della Juventus ha mostrato diverse difficoltà complici anche gli infortuni; oltre ai problemi fisici, il rendimento di alcuni è stato decisamente al di sotto delle aspettative. Uno di questi è, senza alcun dubbio, Rabiot; titolare fisso nell'undici di Allegri, non è riuscito a portare il giusto contributo in termini di gol, zero, e assist solamente due. LaPresseDa un giocatore con le sue caratteristiche, soprattutto fisiche, era lecito aspettarsi qualcosa in più ma, probabilmente, quanto fatto da Rabiot è la chiara fotografia di una stagione da dimenticare il prima possibile. La situazione contrattuale dell'ex PSG è piuttosto chiara: ha un contratto, importante, fino al 2023 ma, ...

