Milano | sciopero generale | dalle 18 linea M3 gradualmente sospesa

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - "sciopero generale nazionale: dalle 18 il servizio continua regolare sulle linee M1, M2 e M5. La circolazione sulla linea M3 viene gradualmente sospesa fino al termine del servizio. Maggiori attese alle fermate per bus, tram e filobus". E' quanto comunica Atm dal proprio account Twitter.

