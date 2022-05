Mascherine, Draghi mette le mani avanti: “Anno prossimo? Spero che…” (Di venerdì 20 maggio 2022) Pochi giorni fa, ben prima di scrivere questo articolo, ho esaminato quali fossero i Paesi che, ancora oggi, obbligano gli alunni ad utilizzare la mascherina nelle scuole. Ebbene sì, ho avuto una spiacevole sorpresa, frutto della politica spargipanico che le istituzioni stAnno esercitando dal 2020 a questa parte: l’Italia è l’unico Stato europeo in cui vige ancora l’imposizione. Da Maggio, l’obbligo è decaduto in Francia, Germania ed Inghilterra. In Belgio, gli studenti sono liberi addirittura dal 7 marzo; mentre, in Svizzera, dagli inizi di aprile. Neanche la rigida Austria, uscita da un lockdown pesantissimo, ha deciso di mantenere una prudenza così estrema: la mascherina rimane sui mezzi pubblici, nelle farmacie e nei supermercati, ma non negli istituti scolastici. Invece l’Italia sì. E non solo. Il premier italiano, Mario ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 20 maggio 2022) Pochi giorni fa, ben prima di scrivere questo articolo, ho esaminato quali fossero i Paesi che, ancora oggi, obbligano gli alunni ad utilizzare la mascherina nelle scuole. Ebbene sì, ho avuto una spiacevole sorpresa, frutto della politica spargipanico che le istituzioni stesercitando dal 2020 a questa parte: l’Italia è l’unico Stato europeo in cui vige ancora l’imposizione. Da Maggio, l’obbligo è decaduto in Francia, Gera ed Inghilterra. In Belgio, gli studenti sono liberi addirittura dal 7 marzo; mentre, in Svizzera, dagli inizi di aprile. Neanche la rigida Austria, uscita da un lockdown pesantissimo, ha deciso di mantenere una prudenza così estrema: la mascherina rimane sui mezzi pubblici, nelle farmacie e nei supermercati, ma non negli istituti scolastici. Invece l’Italia sì. E non solo. Il premier italiano, Mario ...

