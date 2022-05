Le violazioni delle norme che possono ' fermare' l' attività di un' impresa di autotrasporto

Advertising

ricciolidoro828 : .@sbonaccini @mauriziolandini @cgilnazionale Ecco il patetico teatrino della nazi-solidarietà circolare e vittimist… - GermanaMargara : «Gesù non compie mai violazioni di domicilio. Bussa, e chiede ospitalità. Se gli apriremo la nostra casa ha da offr… - MilanoCitExpo : Violazioni del GDPR: ecco le linee guida EDPB per la “misura” delle sanzioni - GiuxVivi : .@sbonaccini @mauriziolandini @cgilnazionale Ecco il patetico teatrino della nazi-solidarietà circolare e vittimist… - gaia_libera : .@sbonaccini @mauriziolandini @cgilnazionale Ecco il patetico teatrino della nazi-solidarietà circolare e vittimist… -

Agenda Digitale

Ci sononorme "gravi" o addirittura "molto gravi" compiute da imprese di autotrasporto in materia di tempi di guida e di riposo, di gestione del tachigrafo, ma anche di obbligazioni ......le sanzioni fino al 4% del fatturatoaziende o professionisti che si rivelino responsabili di attività commerciali scorrette. Oggi il tetto massimo che può utilizzare l'Antitrust per... Violazioni del GDPR: ecco le linee guida EDPB per la “misura” delle sanzioni Carabinieri forestali scoprono opere realizzate senza permesso. A Roccastrada ditta nei guai: rifiuti bruciati anziché smaltiti ...Questa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, nel corso dei controlli notturni mirati a verificare il rispetto delle misure limitative della libertà perso ...