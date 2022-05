Advertising

I difensori di Azovstal hanno ricevuto dal'ordine di smettere di combattere. Lo annuncia in un videomessaggio il comandante del battaglione Azov Denys Prokopenko ancora nell'acciaieria dopo che, secondo Mosca, circa in duemila si sono ...Immediata la replica di: "Non offriteci un cessate il fuoco, questo è impossibile senza il ritiro totale delle truppe russe". Dal punto di vista energetico, infine, si cerca un accordo in Europa ... Kiev ordina a difensori Azovstal di smettere di combattere - Europa I difensori di Azovstal hanno ricevuto da Kiev l'ordine di smettere di combattere. Lo annuncia in un videomessaggio il comandante del battaglione Azov Denys Prokopenko ancora nell'acciaieria dopo che, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: inferno nel Donbass. Azov: siamo nell'acciaieria. DIRETTA ...