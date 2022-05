(Di venerdì 20 maggio 2022) ANCONA - Binari diritti così da far risparmiare dieci minuti a ogni treno sull'Adriatica. Nuovo spazio per una strada Flaminia bis, il primo troncone di quell'dal porto attesa da quasi quarant'...

... della balaustra e del torrione del Ponte Umbertino, a seguito del crollo'11 settembre dello ... Si dovrebbe, inoltre, completare la riparazione dei pilastri in muratura del parapetto del...ANCONA - Binari diritti così da far risparmiare dieci minuti a ogni treno sull'Adriatica. Nuovo spazio per una strada Flaminia bis, il primo troncone di quell'uscita dal porto attesa da quasi quarant'... Il lungomare dell'uscita Nord sarà pronto nel 2027 (salvo intoppi) L'installazione, che riproduce l’organo del corpo umano con all’interno le insidie che si possono manifestare, comparirà sabato, insieme a un corner dove saranno presenti specialisti della struttura s ...Circa 70 mila euro per impermeabilizzare una parte del marciapiede del Lungomare di Levante e realizzare una scala in ferro che porta al mare, in sostituzione di quella vecchia, rimossa circa un anno ...