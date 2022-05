Gli hacker russi attaccano gli aeroporti italiani. In tilt anche il ministero della Difesa (Di venerdì 20 maggio 2022) Nuovo attacco hacker da parte del collettivo russo Killnet che ha colpito i siti di alcuni aeroporti italiani e quello della Difesa. A essere colpiti sono stati gli scali di Milano Linate, Malpensa, Orio al Serio, Genova e Rimini, oltre al sito della Difesa che al momento risulta ancora irraggiungibile. La Polizia postale ha fin da subito dato il supporto tecnico per ripristinare i siti non raggiungibili. "Un'escalation non è da escludere, è nelle cose e dobbiamo prepararci, d'altronde l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza sta svolgendo anche una funzione di accompagnamento e sostegno perché poi la differenza non la fa solo l'attaccante ma anche l'attaccato e la sua capacità di resistere". È quanto ha dichiarato Franco ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Nuovo attaccoda parte del collettivo russo Killnet che ha colpito i siti di alcunie quello. A essere colpiti sono stati gli scali di Milano Linate, Malpensa, Orio al Serio, Genova e Rimini, oltre al sitoche al momento risulta ancora irraggiungibile. La Polizia postale ha fin da subito dato il supporto tecnico per ripristinare i siti non raggiungibili. "Un'escalation non è da escludere, è nelle cose e dobbiamo prepararci, d'altronde l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza sta svolgendouna funzione di accompagnamento e sostegno perché poi la differenza non la fa solo l'attaccante mal'attaccato e la sua capacità di resistere". È quanto ha dichiarato Franco ...

Advertising

fanpage : Il collettivo di hacker russi #Killnet non si ferma e colpisce vari siti istituzionali italiani, con la notizia con… - Agenzia_Italia : Nel mirino ci sarebbero tra gli altri i siti dei ministeri degli Esteri, dell'Ambiente, dei Beni culturali, dell'Is… - GiovaQuez : Ricciardi: 'Gli hacker russi, che oggi stanno combattendo la guerra vera in Ucraina, hanno per anni sparso notizie… - LaNotiziaTweet : In aumento gli attacchi hacker in #Russia. #Putin ora fa la vittima: “Contro di noi si è scatenata una guerra infor… - tommasodeluca : Sfido gli hacker filorussi a penetrare nella mia stilografica! -