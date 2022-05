Empoli | Andreazzoli | “Peccato che la stagione stia per terminare”

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il tecnico dell’, Aurelio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta, valido per l’ultima giornata di Serie A 2021/2022. “E’ unconcludere la. Ovviamente abbiamo bisogno di stare in famiglia dopo un anno molto lungo, ma resta una sorta di rammarico di dover abbandonare un determinato lavoro. Il nostro mestiere però è così. Tutto si rinnova e devi interrompere il lavoro. Sarebbe il momento dei particolari di cui avevamo parlato, con la squadra che reagisce in una determinata maniera“. Queste le parole dell’allenatore dei toscani, protagonisti di unadavvero positiva. SportFace.

Liberato Cacace (Empoli): Una delle tante scoperte fatte da Andreazzoli in questa stagione, in cui ha deciso di puntare sui giovani come nessun altro allenatore in Serie A ha fatto.