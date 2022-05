Così l’inflazione mina l’equilibrio già precario sul quale si regge l’economia dell’Occidente (Di venerdì 20 maggio 2022) Al ritorno dalla sua trasferta lampo a Washington, il Premier Draghi ha riferito al Parlamento e all’opinione pubblica che, tra gli argomenti affrontati, c’è stato uno scambio di vedute con Biden sulla opportunità di formulare un “nuovo Piano Marshall” in favore dell’Ucraina. Esso dovrebbe poter funzionare già all’indomani del cessate il fuoco. Proposito degno di encomio, va da sé, ma, come una buona pietanza fatta in casa, da lasciar riposare un pò prima di consumarla. Naturalmente senza arrivare al “servire freddo”,come si conviene invece per uno spumante degno di tale qualifica. Il segretario di stato americano, George Marshall, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, iniziò a dedicarsi alla formulazione di un piano di aiuti economici a favore dei paesi europei devastati da quell’evento. Già nel 1947, due anni dopo la fine delle ostilità, quel documento aveva preso forma ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 maggio 2022) Al ritorno dalla sua trasferta lampo a Washington, il Premier Draghi ha riferito al Parlamento e all’opinione pubblica che, tra gli argomenti affrontati, c’è stato uno scambio di vedute con Biden sulla opportunità di formulare un “nuovo Piano Marshall” in favore dell’Ucraina. Esso dovrebbe poter funzionare già all’indomani del cessate il fuoco. Proposito degno di encomio, va da sé, ma, come una buona pietanza fatta in casa, da lasciar riposare un pò prima di consumarla. Naturalmente senza arrivare al “servire freddo”,come si conviene invece per uno spumante degno di tale qualifica. Il segretario di stato americano, George Marshall, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, iniziò a dedicarsi alla formulazione di un piano di aiuti economici a favore dei paesi europei devastati da quell’evento. Già nel 1947, due anni dopo la fine delle ostilità, quel documento aveva preso forma ...

