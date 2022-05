Basket NBA, finale Eastern Conference: dominio Boston in gara-2, Miami ko 102-127 (Di venerdì 20 maggio 2022) Colpo in trasferta dei Boston Celtics, che dominano gara-2 per 102-127 ed impattano sull’1-1 nella finale di Eastern Conference contro i Miami Heat. Le intenzioni dei biancoverdi sono chiare sin dall’inizio. L’intervallo si chiude addirittura con venticinque lunghezze di vantaggio (45-70) per gli uomini di Udoka, che terminano la partita con un ottimo 50% dal campo nei tiri da tre punti (20/40). Decisivo anche il recupero Marcus Smart, autore di una prova sontuosa da 24 punti, 9 rimbalzi e 12 assist. Il Difensore dell’Anno era stato costretto al forfait nella sfida inaugurale di due giorni fa a causa del piccolo infortunio dopo gara-7 contro Milwaukee. Il suo ritorno in campo si è rivelato preziosissimo sia nella metà campo offensiva sia in quella difensiva. Sono 24 ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Colpo in trasferta deiCeltics, che dominano-2 per 102-127 ed impattano sull’1-1 nelladicontro iHeat. Le intenzioni dei biancoverdi sono chiare sin dall’inizio. L’intervallo si chiude addirittura con venticinque lunghezze di vantaggio (45-70) per gli uomini di Udoka, che terminano la partita con un ottimo 50% dal campo nei tiri da tre punti (20/40). Decisivo anche il recupero Marcus Smart, autore di una prova sontuosa da 24 punti, 9 rimbalzi e 12 assist. Il Difensore dell’Anno era stato costretto al forfait nella sfida inaugurale di due giorni fa a causa del piccolo infortunio dopo-7 contro Milwaukee. Il suo ritorno in campo si è rivelato preziosissimo sia nella metà campo offensiva sia in quella difensiva. Sono 24 ...

