Balneari: Salvini, 'accordo a portata mano come su catasto, servono indennizzo e prelazione' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Sulla questione dei Balneari "troveremo un accordo come abbiamo fatto sul catasto". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 24-Il Sole 24 ore. "Ricorderete articoli e articoli di giornale, settimane di tensione -ha aggiunto il leader del Carroccio- La Lega, con il centrodestra, ma penso con la maggioranza degli italiani, voleva eliminare dalla riforma fiscale l'ipotesi di aumento di tasse sulla casa, che sarebbe disastroso sui risparmi, e dopo un po' di lavoro ce l'abbiamo fatta e quindi non c'è il temuto aumento della tassa sulla casa". "Sui Balneari -ha chiarito Salvini- significa riconoscere gli investimenti fatti e la fatica fatta in questi anni ai piccoli imprenditori, che sono trentamila, e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Sulla questione dei"troveremo unabbiamo fatto sul". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ai microfoni di Radio 24-Il Sole 24 ore. "Ricorderete articoli e articoli di giornale, settimane di tensione -ha aggiunto il leader del Carroccio- La Lega, con il centrodestra, ma penso con la maggioranza degli italiani, voleva eliminare dalla riforma fiscale l'ipotesi di aumento di tasse sulla casa, che sarebbe disastroso sui risparmi, e dopo un po' di lavoro ce l'abbiamo fatta e quindi non c'è il temuto aumento della tassa sulla casa". "Sui-ha chiarito- significa riconoscere gli investimenti fatti e la fatica fatta in questi anni ai piccoli imprenditori, che sono trentamila, e ...

