Ancelotti: «La qualità del calcio italiano non è quella di 15 anni fa, Totti e Del Piero non ci sono più» (Di venerdì 20 maggio 2022) Ospite del forum “Il calcio che l’Italia si merita”, organizzato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stato di salute del calcio italiano e su alcune proposte di modifica al regolamento, come il tempo effettivo e il Var a chiamata. «Il calcio italiano deve ripartire da un miglioramento dello spettacolo che propone – ha detto – perché non è attrattivo per tante ragioni, innanzitutto sotto l’aspetto tecnico visto mancano figure di riferimento: dopo il Mondiale 2006 di Totti e Del Piero, ha fatto fatica ad emergere una nuova generazione di talenti. Certo, c’è il successo insperato degli Europei ma la qualità individuale degli italiani, oggi, non è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 maggio 2022) Ospite del forum “Ilche l’Italia si merita”, organizzato dal Corriere dello Sport, il tecnico del Real Madrid Carloha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stato di salute dele su alcune proposte di modifica al regolamento, come il tempo effettivo e il Var a chiamata. «Ildeve ripartire da un miglioramento dello spettacolo che propone – ha detto – perché non è attrattivo per tante ragioni, innanzitutto sotto l’aspetto tecnico visto mancano figure di riferimento: dopo il Mondiale 2006 die Del, ha fatto fatica ad emergere una nuova generazione di talenti. Certo, c’è il successo insperato degli Europei ma laindividuale degli italiani, oggi, non è ...

