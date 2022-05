Ultime Notizie – Pnrr | Calenda | “La fiducia dell’Ue è in Draghi | meno nella Pa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 19 maggio 2022) “Abbiamo la fortuna di avere la persona, insieme a Macron, più autorevole alla guida del governo… C’è grandein Europacapacità didi portare avanti ilc’ècapacità di far funzionare la Pa in modo da riuscire a spendere questi soldi”. Così il leader di Azione Carlo, in collegamento con l’evento “: priorità e futuro dell’Italia” promosso da Aepi e Adnkronos. “Credo che, lo ha detto chiaramente a Strasburgo, è contrario a ridiscutere per parte del, ma credo sia inevitabile”.ha sottolineato le difficoltà che l’Italia ha, storicamente,spesa dei fondi europei: con il ...