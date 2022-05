Ucraina: Bankitalia-Consob, monitoraggio su fondi esposti al conflitto (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - Banca d'Italia e Consob spiegano di avere in atto un monitoraggio sulle conseguenze del conflitto in atto sui fondi di investimento con esposizioni verso attività russe, bielorusse e ucraine, "in considerazione delle significative incertezze sia nella valutazione degli asset che nella loro liquidità". A tal proposito, Banca d'Italia e Consob richiamano l'attenzione sulla dichiarazione dell'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) del 16 maggio che "contiene raccomandazioni finalizzate a promuovere, all'interno dell'Unione, un approccio convergente nella valutazione degli asset e nell'utilizzo dei Liquidity Management Tools da parte dei fondi d'investimento esposti alle attività russe, bielorusse e ucraine". Le due ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. - (Adnkronos) - Banca d'Italia espiegano di avere in atto unsulle conseguenze delin atto suidi investimento con esposizioni verso attività russe, bielorusse e ucraine, "in considerazione delle significative incertezze sia nella valutazione degli asset che nella loro liquidità". A tal proposito, Banca d'Italia erichiamano l'attenzione sulla dichiarazione dell'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) del 16 maggio che "contiene raccomandazioni finalizzate a promuovere, all'interno dell'Unione, un approccio convergente nella valutazione degli asset e nell'utilizzo dei Liquidity Management Tools da parte deid'investimentoalle attività russe, bielorusse e ucraine". Le due ...

Advertising

TV2000it : RT @TV2000it: ??#Bankitalia: salgono i tassi dei #mutui sopra il 2%. ??La #guerra in #Ucraina, con l’#inflazione alle stelle per i maxi-rinc… - vediamocitv2000 : RT @TV2000it: ??#Bankitalia: salgono i tassi dei #mutui sopra il 2%. ??La #guerra in #Ucraina, con l’#inflazione alle stelle per i maxi-rinc… - TV2000it : ??#Bankitalia: salgono i tassi dei #mutui sopra il 2%. ??La #guerra in #Ucraina, con l’#inflazione alle stelle per i… - Codacons : Oggi una #famiglia che accende un #mutuo a tasso fisso a 30 anni spende complessivamente circa 8.812 euro in più ri… -