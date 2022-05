Torna Best of Berlon, la competizione che premia il miglior tecnico del mondo (Di giovedì 19 maggio 2022) . L'evento che si svolgerà il 2 9 e 30 giugno presso la Fiera di Barcellona . Con 1200 presenze previste , 29 tecnici ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) . L'evento che si svolgerà il 2 9 e 30 giugno presso la Fiera di Barcellona . Con 1200 presenze previste , 29 tecnici ...

Advertising

hannoverfairsIT : Dal 20 al 25 settembre prossimi #IAATransportation torna in calendario ad #Hannover e presenta ?? IAA Conference, s… - MatteoBertini_ : Non voglio più ascoltare “Simply the best” di Tina Turner o “These Days” dei Rudimental: mi torna in mente Paulino ?? - giirlslikeus : domani yeosang best mc torna a the show e ci sarà pure il pubblico dopo tanto tempo????????????????????????????????????dategli tanto amore - chrdioc : Torna la Best League, il torneo studentesco più amato: martedì la presentazione - Rietilife : Torna la Best League, il torneo studentesco più amato: martedì la presentazione - -