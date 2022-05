Tempesta D’Amore anticipazioni: Maya trova la cura, corsa disperata per sconfiggere la malattia (Di giovedì 19 maggio 2022) Nelle prossime puntate di Tempesta D’Amore, Maya non si darà pace finché riuscirà a trovare una cura sperimentale per Florian. Ospedale Bickleim Maya Tempesta D’Amore (Dailymotion screenshot)Le prossime puntate di Tempesta D’Amore saranno davvero molto avvincenti, Maya farà di tutto per salvare la vita di Florian. Scopriamo insieme che cosa accadrà ai due protagonisti della soap tedesca, che va in onda tutti i giorni su Rete Quattro a partire dalle 19:55. Le condizioni di Florian Vogt saranno davvero disperate, tanto che inizialmente nemmeno il dottor Niederbuhl ci capirà nulla. Erik sarà disperato e vivrà un momento pesantissimo tra le preoccupazioni per il fratello e l’attesa della sentenza del ... Leggi su direttanews (Di giovedì 19 maggio 2022) Nelle prossime puntate dinon si darà pace finché riuscirà are unasperimentale per Florian. Ospedale Bickleim(Dailymotion screenshot)Le prossime puntate disaranno davvero molto avvincenti,farà di tutto per salvare la vita di Florian. Scopriamo insieme che cosa accadrà ai due protagonisti della soap tedesca, che va in onda tutti i giorni su Rete Quattro a partire dalle 19:55. Le condizioni di Florian Vogt saranno davvero disperate, tanto che inizialmente nemmeno il dottor Niederbuhl ci capirà nulla. Erik sarà disperato e vivrà un momento pesantissimo tra le preoccupazioni per il fratello e l’attesa della sentenza del ...

