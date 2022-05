Serie A | Torino - Roma | dirige Irrati Lazio - Verona a Colombo

Advertising

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa per presentare l’ultima gara di Serie A della stagione 2021/2022, in programma domani alle 20.45 contro la Roma, anticipata rispetto al ...Eccoci qua, arrivati alla 38esima e ultima giornata di Serie A per questa stagione 2021/22. Una stagione avvincente che per la prima ...