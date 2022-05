Sci | giudizio positivo della Fis sulla pista Zermatt-Cervinia

(Di giovedì 19 maggio 2022) La Fis dice sì alla “Speed Opening Matterhorn-”, gara di Coppa del Mondo di sci in calendario per il prossimo autunno con le garevelocità maschile del 29-30 ottobre e di quella femminile del 5 e 6 novembre. Questo l’esito dell’ultima ispezione. Dal punto di vista organizzativo è stato deciso che gli uomini soggiorneranno a, mentre le donne a. Saranno creati due villaggi, uno in ciascuna località, entrambi dotati di maxischermo sul quale verranno trasmesse le gare. Per la messa in sicurezza di quasi 3,5 chilometri disaranno posati circa 18 chilometri di reti. La parte finale del ghiacciaio esarà inoltre ricoperta da teli per salvaguardare la tenuta del manto nevoso durante l’estate, che si prevede molto calda. “Sono ...

Coppa Mondo sci, giudizio positivo Fis su pista Zermatt-Cervinia - Valle d'Aosta La Fis dice sì alla "Speed Opening Matterhorn-Cervinia", gara di Coppa del Mondo di sci in calendario per il prossimo autunno con le gare della velocità maschile del 29-30 ottobre e di quella ...E' positivo il giudizio della Fis al termine di un'ispezione per la "Speed Opening Matterhorn-Cervinia", gara di Coppa del Mondo di sci in calendario per il prossimo autunno con le gare della velocità ...