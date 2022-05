Sanzioni, energia, grano. Draghi elenca i problemi (per prepararci al peggio?) (Di giovedì 19 maggio 2022) Crisi energetica, alimentare e nuove Sanzioni alla Russia. Questi i tre pilastri economici del discorso di Draghi di oggi durante l’informativa al Senato della Repubblica sull’Ucraina. Dopo un aggiornamento sulla situazione del conflitto il Premier ha elencato punto per punto le ripercussioni economiche che questa guerra sta causando. Molta preoccupazione è stata esposta su una possibile crisi alimentare, dato che la Russia e l’Ucraina sono tra i principali fornitori di cereali a livello globale. “Da solo sono responsabili di più del 25% delle esportazioni globali di grano. 26 paesi dipendono da loro per più di metà del proprio fabbisogno”, sottolinea Draghi. La devastazione bellica ha colpito duramente anche diverse aree produttive dell’Ucraina, ma il blocco da parte dell’esercito russo di milioni di ... Leggi su panorama (Di giovedì 19 maggio 2022) Crisi energetica, alimentare e nuovealla Russia. Questi i tre pilastri economici del discorso didi oggi durante l’informativa al Senato della Repubblica sull’Ucraina. Dopo un aggiornamento sulla situazione del conflitto il Premier hato punto per punto le ripercussioni economiche che questa guerra sta causando. Molta preoccupazione è stata esposta su una possibile crisi alimentare, dato che la Russia e l’Ucraina sono tra i principali fornitori di cereali a livello globale. “Da solo sono responsabili di più del 25% delle esportazioni globali di. 26 paesi dipendono da loro per più di metà del proprio fabbisogno”, sottolinea. La devastazione bellica ha colpito duramente anche diverse aree produttive dell’Ucraina, ma il blocco da parte dell’esercito russo di milioni di ...

