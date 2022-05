Advertising

AnsaLombardia : Rapper arrestati: pm, a processo Baby Gang e Neima Ezza. Chiesto processo per 4 per una serie di rapine a Milano |… -

Agenzia ANSA

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per iBaby Gang, nome d'arte del ventenne Zaccaria Mouhib, Neima Ezza, ossia Amine Ez Zaaraoui, anche lui 20 anni, Samy Dhahri, 19 anni conosciuto come Samy Free, e per un 31enne albanese, tutti ...In occasione del concerto delSalmo il 9 agosto del 2019, in quattro avrebbero fatto capire ... di poter crescere al meglio i figli in modo da evitare che fossero, di continuare a ... Rapper arrestati: pm, a processo Baby Gang e Neima Ezza - Cronaca La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per i rapper Baby Gang, nome d'arte del ventenne Zaccaria Mouhib, Neima Ezza, ossia Amine Ez Zaaraoui, anche lui 20 anni, Samy Dhahri, 19 anni cono ...Young Thug e Gunna sono due rapper di Atlanta, arrestati per affiliazione alla gang YSL, etichetta rap e collettivo nato nel 2013 proprio da Young Thug ...