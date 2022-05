Più impunità che immunità

Leggi su panorama

(Di giovedì 19 maggio 2022) Mentre discutono sulla necessità di riformare la giustizia, i parlamentari si fanno scudo volentieri dell’articolo 68 della Costitituzione... Che però viene utilizzato, spesso ingiustificatamente, per scampare da denunce o querele. Questa riforma s’ha da fare. Con l’avvicinarsi della pausa estiva, nonostante guerra e pandemia, uno dei refrain più diffusa è la necessità «di riformare la giustizia italiana». Dal Pd fino a Lega e Italia viva non c’è un parlamentare che non sottolinei questa urgenza plaudendo - fatta eccezione per alcuni mal di pancia dei Cinque stelle - al lavoro della ministra Marta Cartabia. C’è però giustizia e giustizia. Perché se è necessario snellire i tempi dei processi per i comuni cittadini, è anche vero che c’è chi può sempre e comunque godere di un piccolo scudo che tiene al riparo da tutto (o quasi). Di chi stiamo parlando? Degli stessi parlamentari che ...