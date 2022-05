Muore a 61 anni Bruno Celano, maestro della filosofia del diritto (Di giovedì 19 maggio 2022) Il filosofo Bruno Celano, considerato uno dei più importanti studiosi della filosofia del diritto della sua generazione, è Morto a Palermo all’età di 61 anni per le complicazioni di una malattia degenerativa contro cui combatteva da tempo. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, dove dal 2001 era professore ordinario di filosofia del diritto. Nato a Palermo nel 1961, Celano studia filosofia nell’ateneo del capoluogo siciliano e si laurea con una tesi sul concetto di esperienza tra Hegel e Heidegger sotto la direzione di Giuseppe Nicolaci, prima maestro e poi amico fraterno. Ha poi conseguito il ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022) Il filosofo, considerato uno dei più importanti studiosidelsua generazione, è Morto a Palermo all’età di 61per le complicazioni di una malattia degenerativa contro cui combatteva da tempo. L’annuncioscomparsa è stato dato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, dove dal 2001 era professore ordinario didel. Nato a Palermo nel 1961,studianell’ateneo del capoluogo siciliano e si laurea con una tesi sul concetto di esperienza tra Hegel e Heidegger sotto la direzione di Giuseppe Nicolaci, primae poi amico fraterno. Ha poi conseguito il ...

