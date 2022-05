Lipsia, Andre Silva: “Siamo a 52 partite stagionali, non si pensa ai giocatori. Troppi interessi” (Di giovedì 19 maggio 2022) L’attaccante del Lipsia ed ex Milan Andre Silva, intervistato da Bild Sport, ha raccontato le sue emozioni a poche ore dalla finale di Coppa di Germania che vedrà il Lipsia sfidare il Friburgo. Il centravanti portoghese ha toccato diversi temi interessanti, parlando in particolar modo del numero di partite stagionali che quest’anno arrivano a 52 con la finale di DFB Pokal. “A livello fisico sto molto bene, non posso dire la stessa cosa a livello mentale – ha spiegato – Cerco sempre di avere un giorno a settimana in cui non penso al calcio, ma è difficile con così tante partite. Penso che ci siano Troppi interessi e che non si pensi ai giocatori, questa cosa andrà sempre peggio con le riforme dei tornei.” Parlando ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) L’attaccante deled ex Milan, intervistato da Bild Sport, ha raccontato le sue emozioni a poche ore dalla finale di Coppa di Germania che vedrà ilsfidare il Friburgo. Il centravanti portoghese ha toccato diversi temi interessanti, parlando in particolar modo del numero diche quest’anno arrivano a 52 con la finale di DFB Pokal. “A livello fisico sto molto bene, non posso dire la stessa cosa a livello mentale – ha spiegato – Cerco sempre di avere un giorno a settimana in cui non penso al calcio, ma è difficile con così tante. Penso che ci sianoe che non si pensi ai, questa cosa andrà sempre peggio con le riforme dei tornei.” Parlando ...

