(Di giovedì 19 maggio 2022) Acquistando un biglietto online per le anteprime negli UCI Cinemas tra le 00:01 e l’1:00 del 2 giugno, i fan saranno i primi a vedere– Ile a ricevere gli esclusivi NFT del film da collezione MILANO – In attesa dell’uscita di– Il, il prossimo 2 giugno, UCI Cinemas in collaborazione con Universal Pictures International Italy lancia un’iniziativa unica nel panorama cinematografico italiano. Acquistando online un biglietto per le anteprime negli UCI Cinemas tra le 00:01 e l’1:00 del 2 giugno, i fan della saga giurassica non solo saranno i primi a vedere– Il, ma potranno aggiudicarsi gratuitamente gli esclusivi NFT (non-fungible token) giurassici da collezione. Gli NFT ...

Owen Grady, Claire Dearing, Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm sono ritratti sui character poster di: Il ... Jurassic World – Il Dominio: una sorpresa per chi seguirà l'anteprima In occasione dell'uscita di Jurassic World - Il Dominio, il prossimo 2 giugno, UCI Cinemas lancia, in collaborazione con Universal ...