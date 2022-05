Guerra in Ucraina, la gaffe di George W. Bush: “La brutale e ingiustificata invasione dell’Iraq…”. Poi si corregge – Video (Di giovedì 19 maggio 2022) Imbarazzante gaffe per George W. Bush durante un evento al George W Bush Presidential Center sul futuro delle elezioni americane. L’ex presidente americano si è scagliato in un discorso contro la Russia e parlando di “elezioni truccate” ha sottolineato che “il risultato è l’assenza di controllo ed equilibri e la decisione di un uomo di lanciare un’invasione del tutto brutale e ingiustificata dell’Iraq“. Accortosi del lapsus, Bush, che durante il suo mandato invase l’Iraq, si è subito corretto: “Volevo dire l’Ucraina”. E ha aggiunto: 75, ricordando la sua età. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) ImbarazzanteperW.durante un evento alPresidential Center sul futuro delle elezioni americane. L’ex presidente americano si è scagliato in un discorso contro la Russia e parlando di “elezioni truccate” ha sottolineato che “il risultato è l’assenza di controllo ed equilibri e la decisione di un uomo di lanciare un’del tuttodell’Iraq“. Accortosi del lapsus,, che durante il suo mandato invase l’Iraq, si è subito corretto: “Volevo dire l’”. E ha aggiunto: 75, ricordando la sua età. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

