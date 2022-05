Formula 1 - GP di Spagna, inizia la stagione europea (Di giovedì 19 maggio 2022) La Formula 1 torna in Europa: in programma questo fine settimana il Gran Premio di Spagna, sesta prova del Mondiale 2022. Il tracciato del Montmelò rappresenta un ottimo banco di prova per team e piloti, pronti a mettere a confronto le performance misurate nei test invernali a quelli odierni, con vetture già molto più evolute. Banco di prova. Quando a febbraio le monoposto di F.1 sono scese in pista a Barcellona erano ancora decisamente grezze rispetto a quelle che vedremo in questo weekend di gara. Come da tradizione, il Gran Premio di Spagna vedrà quasi tutte le squadre introdurre importanti aggiornamenti che potrebbero avere anche grandi effetti sui valori in pista. Sotto questo profilo, il tracciato di Barcellona è perfetto per mettere alla prova le novità, poiché il suo layout è molto tecnico e presenta ogni tipo di curva. I ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 19 maggio 2022) La1 torna in Europa: in programma questo fine settimana il Gran Premio di, sesta prova del Mondiale 2022. Il tracciato del Montmelò rappresenta un ottimo banco di prova per team e piloti, pronti a mettere a confronto le performance misurate nei test invernali a quelli odierni, con vetture già molto più evolute. Banco di prova. Quando a febbraio le monoposto di F.1 sono scese in pista a Barcellona erano ancora decisamente grezze rispetto a quelle che vedremo in questo weekend di gara. Come da tradizione, il Gran Premio divedrà quasi tutte le squadre introdurre importanti aggiornamenti che potrebbero avere anche grandi effetti sui valori in pista. Sotto questo profilo, il tracciato di Barcellona è perfetto per mettere alla prova le novità, poiché il suo layout è molto tecnico e presenta ogni tipo di curva. I ...

