“È una tragedia”. Eleonora Daniele sconvolta dalla terribile notizia a Storie Italiane (Di giovedì 19 maggio 2022) Eleonora Daniele a Storie Italiane è subito parsa incredula e addolorata. Proprio all’inizio della trasmissione, andata in onda nella mattinata di giovedì 19 maggio, si è rivolta davanti ai suoi telespettatori e ha raccontato una vicenda terribile, che ha lasciato senza parole milioni di italiani. Una tragedia immensa, alla quale è davvero difficile darsi una spiegazione, che ha sconvolto non solo la comunità involontaria protagonista del fattaccio, ma anche il resto della nostra Penisola. Ma Eleonora Daniele a Storie Italiane si è anche resa artefice di un altro gesto alcuni giorni fa con Giorgia Soleri. Ebbene subito dopo la clip di presentazione Eleonora Daniele ha usato belle ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022)è subito parsa incredula e addolorata. Proprio all’inizio della trasmissione, andata in onda nella mattinata di giovedì 19 maggio, si è rivolta davanti ai suoi telespettatori e ha raccontato una vicenda, che ha lasciato senza parole milioni di italiani. Unaimmensa, alla quale è davvero difficile darsi una spiegazione, che ha sconvolto non solo la comunità involontaria protagonista del fattaccio, ma anche il resto della nostra Penisola. Masi è anche resa artefice di un altro gesto alcuni giorni fa con Giorgia Soleri. Ebbene subito dopo la clip di presentazioneha usato belle ...

Advertising

valeriafedeli : Il cuore vicino ai bambini e alle loro famiglie e a tutta la comunità aquilana. Una tragedia che lascia senza parole. #LAquila - Franky3362 : RT @barbarajerkov: Nel giorno in cui apre il Salone del libro, Save the children fa sapere che il 51% dei 15enni italiani è incapace di com… - LaNotiziaQuoti : In Umbria, come a livello nazionale, c'è una ripresa degli infortuni, anche mortali, sui luoghi di lavoro. Nei prim… - castagnett : RT @barbarajerkov: Nel giorno in cui apre il Salone del libro, Save the children fa sapere che il 51% dei 15enni italiani è incapace di com… - Civetta46262114 : RT @barbarajerkov: Nel giorno in cui apre il Salone del libro, Save the children fa sapere che il 51% dei 15enni italiani è incapace di com… -