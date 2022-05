Di Maria alla Juventus salta tutto! Un ex bianconero mette i bastoni tra le ruote (Di giovedì 19 maggio 2022) Si complica l’affare Di Maria; sembrava tutto fatto e invece, nelle ultime ore, è sorto un problema inaspettato. Ultimi novanta minuti di campionato, contro la Fiorentina, e poi la Juventus manderà in archivio una stagione iniziata con grandi aspettative ma conclusa nel peggiore dei modi: quarto posto in campionato e doppia finale persa contro l’Inter. Serve una reazione con il mercato a poter dare una grossa mano; Allegri ha bisogno di innesti di qualità in ogni reparto e, per quanto riguarda l’attacco, l’idea è quella di portare Di Maria a Torino. AnsafotoL’esterno argentino, contratto in scadenza con il PSG il prossimo trenta giugno, sarebbe il colpo perfetto sia dal punto di vista tecnico sia per un discorso tattico (il classe è perfetto nel 4-3-3) sia per quell’esperienza internazionale che porterebbe nella rosa bianconera. ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 19 maggio 2022) Si complica l’affare Di; sembrava tutto fatto e invece, nelle ultime ore, è sorto un problema inaspettato. Ultimi novanta minuti di campionato, contro la Fiorentina, e poi lamanderà in archivio una stagione iniziata con grandi aspettative ma conclusa nel peggiore dei modi: quarto posto in campionato e doppia finale persa contro l’Inter. Serve una reazione con il mercato a poter dare una grossa mano; Allegri ha bisogno di innesti di qualità in ogni reparto e, per quanto riguarda l’attacco, l’idea è quella di portare Dia Torino. AnsafotoL’esterno argentino, contratto in scadenza con il PSG il prossimo trenta giugno, sarebbe il colpo perfetto sia dal punto di vista tecnico sia per un discorso tattico (il classe è perfetto nel 4-3-3) sia per quell’esperienza internazionale che porterebbe nella rosa bianconera. ...

Advertising

teatrolafenice : Nasceva oggi a Murano nel 1810 Francesco Maria Piave, il librettista, oggi si direbbe paroliere (?) di capolavori d… - DiMarzio : #Calciomercato | Da #Pogba a #DiMaria fino a #Perisic e alla situazione rinnovi: le ultime sulla ?@juventusfc? - romeoagresti : #DiMaria si avvicina sempre di più alla #Juventus // Di Maria is getting closer to Juventus ????? @GoalItalia @goal - acistampa : ”Donne di Rita”, un premio speciale conferito a donne di ogni età, condizione, nazione o religione che testimoniano… - MariaCo31490144 : 'Parole sante: un ponte di libri che apre le strade alla cultura'. Maria C. ?? -