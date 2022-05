(Di giovedì 19 maggio 2022)ildicon unada. È successo in provincia di, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio e atti persecutori un uomo del luogo. I militari della stazione di Marcianise, a seguito di una richiesta di aiuto, sono intervenuti nell’officina.con unadaSecondo le prime ricostruzioni nella giornata di ieri l’aggressore si era recato varie volte con fare minaccioso nell’officina al fine di incontrare il. Dopo la perquisizione domiciliare, eseguita a carico dell’uomo, i carabinieri hanno trovato e sottoposto a sequestro ladain ...

SecolodItalia1 : Caserta, aggredisce il titolare di un’officina con la mazza da baseball e lo colpisce alla fronte… - PupiaTv : Marcianise, minaccia e aggredisce la madre per ottenere denaro: arrestato -

CasertaNews

I carabinieri della Stazione di Marcianise () hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato per tentato omicidio e atti persecutori di un quarantacinquenne del luogo. I militari dell'Arma a seguito di una richiesta d'aiuto sono ...A Marcianise () i carabinieri hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato per estorsione di un 43enne del luogo. - continua sotto - I militari della locale stazione, a seguito di una richiesta d'... Aggredisce la madre per soldi: finisce dopo 7 anni l'incubo per la donna Caserta: fermato dai Carabinieri, Salvatore Buttone, 45 anni, pregiudicato di Marcianise, che ha massacrato il meccanico.Aggredisce il titolare di un'officina con una mazza da baseball. È successo a Marcianise, in provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per ...