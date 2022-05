Carlo Giannini | pizzaiolo italiano ucciso a Sheffield | un 18enne arrestato per l' omicidio

Advertising

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #carlo giannini ucciso a Sheffield, un 18enne arrestato per l'omicidio del pizzaiolo pugliese - tusciatimes : Roma, Giannini-Astolfi (Lega): 'Rompere silenzio su vicenda choc scuola Carlo Levi, oggi in strada con i genitori p… - QuiMesagne : Arrestato un secondo presunto responsabile dell'omicidio di Carlo Giannini - - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Omicidio Carlo Giannini a Sheffield, arrestato un 18enne - italiaconvoirai : Da oltre tre mesi la guerra della Russia in Ucraina sta sconvolgendo anche il mondo religioso. Ne discutiamo con il… -

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per l'omicidio di Carlo Giannini, il 34enne pizzaiolo pugliese che da qualche mese si era trasferito in Inghilterra. La South Yorshire Police ha comunicato ieri sera la svolta nelle indagini, con l'arresto di un 18enne. Svolta nelle indagini per l'omicidio di Carlo Giannini, il pizzaiolo originario di Mesagne, in provincia di Brindisi, trovato morto in un parco di Sheffield, in Inghilterra.