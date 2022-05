Can Yaman cambia casa: “sono stanco di essere stalkerato” (Di giovedì 19 maggio 2022) L'attore turco ha assicurato che non sta lasciando l'Italia: Can Yaman ha detto di essere stanco dello stalkeraggio ai suoi danni. Can Yaman non lascerà l'Italia ma ha confessato di essersi stancato dello stalkeraggio che subisce e, attraverso Instagram, ha informato i suoi fan di essere parte di un progetto lavorativo molto importante. L'ex di Diletta Leotta sembra essere arrivato al limite della sopportazione: Can Yaman, nel suo messaggio/appello, si rivolge soprattutto ai fan tossici, quelli che commentano ogni suo spostamento, ogni presunto flirt, arrivando a stalkerare sia lui, sia le donne con cui si accompagnerebbe. "Vi voglio bene uguale spero possiamo trovare la pace tutti quanti perché io ne ho bisogno tanto" - scrive Can all'inizio del post - "Ho … Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 maggio 2022) L'attore turco ha assicurato che non sta lasciando l'Italia: Canha detto didello stalkeraggio ai suoi danni. Cannon lascerà l'Italia ma ha confessato di essersi stancato dello stalkeraggio che subisce e, attraverso Instagram, ha informato i suoi fan diparte di un progetto lavorativo molto importante. L'ex di Diletta Leotta sembraarrivato al limite della sopportazione: Can, nel suo messaggio/appello, si rivolge soprattutto ai fan tossici, quelli che commentano ogni suo spostamento, ogni presunto flirt, arrivando a stalkerare sia lui, sia le donne con cui si accompagnerebbe. "Vi voglio bene uguale spero possiamo trovare la pace tutti quanti perché io ne ho bisogno tanto" - scrive Can all'inizio del post - "Ho …

Advertising

pomeriggio5 : Troppe stalker, Can Yaman costretto a lasciare la sua casa di Roma: 'La gente ha superato ogni limite' #Pomeriggio5 - Monicavda83 : Can Yaman dopo aver visto l'ultima storia di @Manilanazzaro #lavapiatters - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Troppe stalker, Can Yaman costretto a lasciare la sua casa di Roma: 'La gente ha superato ogni limite' #Pomeriggio5 https:… - Mariagenn59 : Han Yaman ???? Barbara lo fa apposta a pronunciare il nome di Can in questo modo?Mah! - PenelopeAchille : RT @Gemma_OnlyCY: Trovatelo un fandom come il nostro che in 5 min. scatena il casino.. Solo Can Yaman può fare questo #HugForCan -