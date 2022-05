Calcio | Mondiali Qatar | Orsato in gruppo 36 arbitri | Irrati e Valeri tra i Var

(Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Il Comitato Arbitrale della Fifa ha annunciato oggi le liste degliselezionati per la Coppa del Mondo2022. Dopo aver valutato la qualità del loro lavoro e le prestazioni mostrate nei tornei Fifa, così come in altre competizioni nazionali e internazionali negli ultimi anni, in stretta collaborazione con le sei confederazioni, sono stati scelti 36, 69 assistenti arbitrali e 24 membri della squadra di video. L'Italia sarà rappresentata da Daniele, inserito nel primodegli, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, tra gli assistenti, e Massimilianoe Paolo, nella squadra addetta al Var.

